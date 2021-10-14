الخميس 14-10-2021
الوكيل الاخباري

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

السعودية تسجل 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

بوتين : لم اتخذ قرارا بشأن ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة

تحذير للمعتمرين الأردنيين

لجنة الأخوة الأردنية السعودية في الأعيان تلتقي السفير السديري

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

تعطيل جوازات اربد الاحد

الخميس، 14-10-2021 03:41 م

توجه لاستحداث كلية الزراعة في جامعة آل البيت

جامعة آل البيت


الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، اليوم الخميس، إن الجامعة تسعى لاستحداث كلية الزراعة، نظرا لما تتمتع به المفرق من بيئة مثلى ومواصفات لتكون سلة غذائية لشمال المملكة.

اضافة اعلان


وأضاف، خلال لقائه، مديري زراعة المفرق والبادية الشمالية الغربية، المهندسة ابتهال الخريشا، والمهندس عاهد عبيدات، أن الجامعة تهدف من خلال تعاونها المشترك مع المديريتين للمحافظة على الغطاء النباتي بالجامعة، وتعتزم إنشاء حديقة طلابية مثالية تتوفر فيها جميع الخدمات لطلبة الجامعة.


وأشار الضمور إلى أن الجامعة ستوقع مذكرات تفاهم مستقبلية للاتفاق على توجه استثماري خدماتي، يتيح التعاون بين الجامعة و مديريتي الزراعة، ضمن شراكة حقيقية لتشجير الحرم الجامعي بأنواع جديدة من المزروعات والشجيرات، والتي ستسهم في تكثيف الغطاء النباتي وإيجاد بيئة خضراء جذابة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d

اجتماع لزيادة منعة المجتمعات ضد الفيضانات

eeee

مكتب جائزة الحسن للشباب يزور شباب عجلون

333906_3_1634217658

تحذير للمعتمرين الأردنيين

download

اطلاق حملة لترويج الأماكن السياحية والأثرية في المفرق

w

تمرين وهمي لحدوث زلزال وحريق في مستشفى البادية

6e54a907356adc9313f354f181bcddbf

5.6% هي نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الزراعي

أخبار متعلقة
توقيت

العمل بالتوقيت الشتوي يبدأ في آخر يوم جمعة من تشرين الأول

9202121185916542896547

الخصاونة يصدر بلاغين رسميين خلال أيام

فايزر 2

مهيدات لـ الوكيل : إجازة فايزر للأطفال دون سن 12 عاما بعد إجازته في أمريكا

92021518852106492589

لقاء توعوي في آل البيت حول مكافحة الفساد

مخ

استطلاع الوكيل:82% يرون أن عدم تسجيل قيد أمني لقضايا المخدرات لأول مرة يساهم في انتشارها

وزير العمل3

العمل لـ الوكيل :لا يوجد فترة ثانية لتصويب أوضاع العمالة الوافدة