توجه لاستحداث كلية الزراعة في جامعة آل البيت

الوكيل الإخباري - قال رئيس جامعة آل البيت، الدكتور هاني الضمور، اليوم الخميس، إن الجامعة تسعى لاستحداث كلية الزراعة، نظرا لما تتمتع به المفرق من بيئة مثلى ومواصفات لتكون سلة غذائية لشمال المملكة.

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وأضاف، خلال لقائه، مديري زراعة المفرق والبادية الشمالية الغربية، المهندسة ابتهال الخريشا، والمهندس عاهد عبيدات، أن الجامعة تهدف من خلال تعاونها المشترك مع المديريتين للمحافظة على الغطاء النباتي بالجامعة، وتعتزم إنشاء حديقة طلابية مثالية تتوفر فيها جميع الخدمات لطلبة الجامعة.



وأشار الضمور إلى أن الجامعة ستوقع مذكرات تفاهم مستقبلية للاتفاق على توجه استثماري خدماتي، يتيح التعاون بين الجامعة و مديريتي الزراعة، ضمن شراكة حقيقية لتشجير الحرم الجامعي بأنواع جديدة من المزروعات والشجيرات، والتي ستسهم في تكثيف الغطاء النباتي وإيجاد بيئة خضراء جذابة.