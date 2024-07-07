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الأحد، 07-07-2024 08:21 م

توجه لبناء 1400 غرفة فندقية جديدة بالبترا

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، أن المستثمرين من أبناء المنطقة يعملون على تنفيذ استثماراتهم والمتمثلة في بناء 1400 غرفة فندقية جديدة.

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وقال البريزات خلال زيارة وزير السياحة والآثار مكرم القيسي والوفد المرافق للاستثمارات المحلية قيد الإنشاء في إقليم البترا اليوم الاحد إن المستثمرين المحليين يعملون بكل جهودهم لتنفيذ استثماراتهم على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها القطاع السياحي نظرا لإيمانهم المطلق بأن السياحة تمرض ولا تموت، وستعود إلى وضعها الطبيعي.


وبين أن السلطة مستمرة بتقديم الدعم اللازم للقطاع السياحي للتخفيف من الأزمة التي يعاني منها القطاع، وتعمل على تكثيف جهودها في التسويق والترويج للبترا.


بدوره أكد القيسي أثناء الزيارة، أهمية زيادة الغرف الفندقية في البترا بما يعود بالنفع على الجهات كافة في المنطقة لإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة وإيجاد تنوع في مجال الإيواء الفندقي.


وأشاد القيسي بالشراكة بين وزارة السياحة والسلطة والجهود المشتركة للتخفيف على القطاع السياحي والتجاري في البترا من خلال إعفاء المستأجرين من السلطة من الإيجارات المترتبة عليهم هذا العام، وحزمة الإجراءات مع الضمان الاجتماعي وضريبة الدخل والمبيعات.


وعلى هامش الزيارة، تم وضع حجر الأساس لتوسعة فندق الماريوت في البترا بواقع 70 غرفة جديدة .

 




 

 


 

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