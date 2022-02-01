توجه لتخفيض مدة العزل لمصابي كورونا في قطاعيْ الصحة والتعليم

الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي ان وزارة الصحة قد تتخذ بعض الإجراءات للسماح باستدامة العمل في حال ارتفاع إصابات كورونا. اضافة اعلان





وبين عبر تلفزيون المملكة ، انه قد يتم تخفيض مدة العزل لمصابي كورونا في قطاعات محددة أبرزها الصحة والتعليم.



وبين انه قد يكون هنالك إجراءات أخرى دون الكشف عن طبيعتها.



يذكر ان مدة العزل كانت 14 يوما لمن يعانون من اعراض ، و10 أيام لمن لا يعانون من اعراض ، وتم تقليصها مؤخرا الى 10 أيام لمن يعانون من اعراض و7 أيام لمن لا يعانون من اعراض.