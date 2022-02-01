الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

أردوغان : لا نريد حربا بين روسيا وأوكرانيا

الصحة العالمية تحسم الجدل حول قوة "أوميكرون الخفي"

جلسة توعوية بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالزرقاء

بالأسماء.. قائمة بمراكز مطاعيم كورونا في محافظات المملكة

بالصور.. إخلاء منزل آيل للسقوط على رؤوس ساكنيه في جرش

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور محمد الحموري

اشهار حزب المواطنة

الكركي أمينا عاماً للديوان الملكي

الحكومة توافق على تأسيس حزبين

الأشغال تباشر بصيانة طريق الأغوار الجنوبية - البحر الميت

الثلاثاء، 01-02-2022 08:19 م

توجه لتخفيض مدة العزل لمصابي كورونا في قطاعيْ الصحة والتعليم

343047_4_1632509438


الوكيل الاخباري - قال مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا عادل البلبيسي ان وزارة الصحة قد تتخذ بعض الإجراءات للسماح باستدامة العمل في حال ارتفاع إصابات كورونا.اضافة اعلان


وبين عبر تلفزيون المملكة ، انه قد يتم تخفيض مدة العزل لمصابي كورونا في قطاعات محددة أبرزها الصحة والتعليم.


وبين انه قد يكون هنالك إجراءات أخرى دون الكشف عن طبيعتها.


يذكر ان مدة العزل كانت 14 يوما لمن يعانون من اعراض ، و10 أيام لمن لا يعانون من اعراض ، وتم تقليصها مؤخرا الى 10  أيام لمن يعانون من اعراض و7 أيام لمن لا يعانون من اعراض.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2

جلسة توعوية بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالزرقاء

1629913358134

بالأسماء.. قائمة بمراكز مطاعيم كورونا في محافظات المملكة

272985960_308163428019168_3540015166353328841_n

بالصور.. إخلاء منزل آيل للسقوط على رؤوس ساكنيه في جرش

1202217182826649877696

وزيرة الثقافة تنعى الدكتور محمد الحموري

1

اشهار حزب المواطنة

ارادة

الكركي أمينا عاماً للديوان الملكي

أخبار متعلقة
122021179235838796887

17 وفاة و2789 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

61b37dfb4236040dc05ea0c2

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

0L5A9566

المراكز التي يتوافر فيها مطعوم كورونا بدون موعد - أسماء

92021414515629181396

مراكز فحوصات كورونا العاملة طوال الأسبوع - أسماء

12022514531393718955

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

0L5A9566

إصابات كورونا النشطة في المملكة تواصل الانخفاض