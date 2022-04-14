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توجه لترحيل أسر منتفعة من المعونة المتكررة لبرنامج الدعم النقدي الموحد

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الخميس، 14-04-2022 02:28 م

توجه لترحيل أسر منتفعة من المعونة المتكررة لبرنامج الدعم النقدي الموحد

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الوكيل الإخباري - كشف أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام صندوق المعونة الوطنية بالوكالة، الدكتور برق الضمور وجود توجه لترحيل الأسر التي تصرف لها رواتب شهرية متكررة تدريجيا لبرنامج الدعم النقدي الموحد.

وقال الضمور لـ"الوكيل الإخباري"، إن ترحيل الأسر المنتفعة للبرنامج الجديد يأتي لتوحيد برامج الدعم في برنامج الدعم النقدي الموحد.

وأضاف أن برنامج الدعم النقدي الموحد هو البرنامج الذي سيكون معتمدا خلال السنوات القادمة.

وأشار الضمور إلى أن الصرف سيكون شهريا لكافة المستفيدين، مع مراعاة عدم ازدواجية الاستفادة من البرنامج الرئيسي والبرامج الأخرى.

وبيّن أن التوجه يستهدف أيضا ديمومة برنامج الدعم النقدي الموحد باعتباره البرنامج الرئيسي للدعم.

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وكان صندوق المعونة الوطنية بدأ بصرف الدعم النقدي الموحد لعام 2022 مطلع نيسان الجاري بأثر رجعي لنحو 120 ألف أسرة بعد انطباق شروط الاستهداف عليهم.

 




 

 


 

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