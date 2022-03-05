توجه لتوزيع كوبونات غذائية على الأسر العفيفة قبل رمضان

الوكيل الإخباري - علم موقع "الوكيل الإخباري" أن وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية يدرسان توفير قسائم شرائية (كوبونات) لمواد غذائية للأسر الفقيرة والعفيفة قبل شهر رمضان المبارك.

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وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الصورة ستتضح بشكل أكبر حول هذا التوجه خلال أسبوع إلى 10 أيام على أبعد تقدير.

وأضافت أنه في حال تم توفير هذه القسائم فإنه لا حاجة للتسجيل أو إطلاق رابط أو مواقع إلكترونية لغايات التسجيل، وأن الوزارة ستعتمد على قواعد البيانات التي لدى صندوق المعونة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية وزعت نحو 285 ألف قسيمة شرائية على الأسر الفقيرة والعفيفة خلال شهر رمضان العام الماضي وبواقع 35 دينار للقسيمة الواحدة بالتعاون مع المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.

ولم يكن المؤهلين للاستفادة من القسائم الشرائية قد تقدموا بطلبات للاستفادة منها، ووصلتهم رسائل نصية بشكل مباشر عبر هواتفهم للحصول على البطاقات من أقرب مكتب بريد عليهم وصرفها لاحقا وذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية في الوزارة.



