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الأحد، 27-12-2020 11:27 ص

توجه لحصر استقبال مرضى كورونا بالمستشفيات الميدانية

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الوكيل الإخباري - قال مساعد مدير عام الخدمات الطبية للشؤون الطبية والأقاليم العميد الطبيب نضال الخصاونة، اليوم الأحد، إن الخدمات الطبية وضعت خطة متكاملة للتعامل مع الجائحة منذ بدايتها.

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وأضاف العميد الخصاونة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الصعوبات التي واجهت الخدمات تتمثل بعدم معرفة كاملة عن ماهية الفيروس وطريقة تصرفه ونتائجه بالإصابات على المرضى، لافتا إلى أن هذا الأمر يتطلب تغيير في الخطط الموضوعة؛ نظرا لظهور معلومات جديدة عن فيروس كورونا.


وبيّن، أن المواطن واجه منذ البداية معلومات متضاربة عن الفيروس كون الأخير لم يكن معروفا، مضيفا أن الخدمات الطبية وضعت خطط ديناميكية للتعامل مع أية متغيرات للفيروس.


ولفت إلى أن الترتيبات تركزت على زيادة القدرات والأمور الخدماتية للمرضى عبر خطط معدة مسبقا، منوها إلى أن التوجيه الملكي أشار إلى انشاء مستشفيات ميدانية خلال فترة زمنية قصيرة، إذ تم انشاء أول مستشفى كان خلال 14 يوما فقط.


وأضاف، أن الخدمات الطبية عمدت على زيادة الكوادر الصحية من مختلف التخصصات خلال الجائحة، لافتا إلى أن الخدمات قامت بعقد دورات تدريبية لتعريف كوادرها بطرق الوقاية والحماية لأنفسهم والمرضى وطرق العلاج.


ونوه إلى سعي الخدمات إلى الالمام بطرق التعامل مع فيروس كورونا، مشيرا إلى تدريب الاختصاصات التي تعاني من النقص نتيجة الجائحة، قائلا “الدورات نظرية وعملية وعبر منصات إلكترونية”.


وأشار إلى أنه تم احضار وفود من الخارج للمشاركة في التدريب، مؤكدا وجود دورات مكثفة وذات مدة زمنية أطول للكوادر للاستفادة من تلك الخبرات في المستقبل.


وقال، إن المستشفيات الميدانية بدأت باستقبال المرضى، لافتا إلى أن الخدمات الطبية تفكر بحصر استقبال مرضى كورونا على المستشفيات الميدانية؛ وذلك لعودة المستشفيات في الأطراف لخدمة المرضى.


وأضاف، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا ليست غريبة وقد يتحور الفيروس أكثر من مرة، منوها إلى أن المعلومات غير متوفرة عن طبيعة تحور الفيروس.


ولفت إلى أن التمسك بطرق الوقاية السبيل للحماية من أي فيروس، راجيا الأردنيين لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الفيروس.


 




 

 


 

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