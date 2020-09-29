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الثلاثاء، 29-09-2020 09:26 ص

توجه لخفض نسبة تشغيل حافلات النقل العام

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الوكيل الإخباري - أكد مدير دائرة عمليات النقل في امانة عمان الكبرى المهندس خالد ابو عليم أنه يتم تعقيم مرافق وسائل النقل العام بشكل يومي صباحا ومساء للوقاية من فيروس كورونا.

وقال ابو عليم في تصريحات صحفية، إن 28 ألف مركبة نقل عام عاملة في المملكة جزء كبير منها يخضع لرقابة الكترونية عبر غرفة عمليات.

وأضاف أنه بعد رفع السعة المقعدية في مركبات النقل العام الى 75% بدأ يظهر عدم الالتزام بوسائل الوقاية العامة، مشيرا الى عدم قدرة سائقي حافلات النقل العام على ضبط كافة الركاب داخل الحافلة.

وبين ابو عليم أن المخالفات المفروضة على عدم الالتزام داخل الحافلات اضرت بسائقي الحافلات بشكل كبير، حيث يتحمل هو مخالفة عدم التزام الركاب، موضحا أن هذه المخالفات تصل الى سحب التصريح وتحويل السائق للحاكم الاداري.

وأكد أبو عليم أنه عندما كانت النسبة التشغيلية المسموحة لوسائل النقل العام كان التزام المواطنين بالاجراءات كبير، لكن عندما تحسن الوضع الوبائي قليلا ورفعت النسبة الى 75% بات عدم الالتزام هو السائد.

وكشف عن توجه للعودة الى تخفيض النسبة التشغيلية المسموح بها الى 50% اذا استمر عدم التزام المواطنين بارتداء الكمامة واجراءات الوقاية العامة عند استخدامهم حافلات النقل العام.

واشار الى ان تخفيض النسبة لن يؤثر على الخدمة المقدمة لانه لا بد من زيادة عدد الحافلات العاملة حتى لا يتأثر المواطن بالقرار، مشيرا الى وضع خطة طوارئ لزيادة الحافلات وضمان التباعد الجسدي.

 




 

 


 

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