توجه لشمول قطاعات جديدة بالضمان الاجتماعي – تفاصيل

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



كشف مدير الشؤون القانونية، والناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي عن خطة لشمول قطاعات جديدة بشكل إلزامي للاستفادة من خدمات الضمان.

اضافة اعلان



واشار المجالي اليوم الأثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن القطاعات الجديدة ستشمل التطبيقات الذكية وسائقي الشاحنات و سائقي المركبات غير المنتمية لشركة معينة وعمالة المهن.



وبّين أنه يمكن لكافة القطاعات الانتساب للضمان اختياريا موضحا أن الاشتراك الاختياري لا يشمل تأمين إصابات العمل وتأمين التعطل وتأمين الأمومة على غير الانتساب الإلزامي.

