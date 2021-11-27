توجه لفتح الباب أمام ترخيص المزيد من تطبيقات النقل الذكية

الوكيل الاخباري - كشف مصدر مطلع عن توجه حكومي لفتح الباب أمام ترخيص المزيد من شركات تطبيقات النقل الذكية، وخفض قيمة رسوم الترخيص أو التجديد السنوية لها.



وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن هيئة تنظيم النقل البري تدرس فتح الباب أمام شركات تطبيقات النقل الذكية للحصول على تراخيص رسمية تمكن المؤهل منها من مزاولة أعمال النقل عبر التطبيقات الذكية في السوق المحلية بشروط، ما سيرفع عدد السيارات العاملة على تطبيقات النقل الذكية.



وأضاف أن الهيئة تبحث مقترحات لتنظيم قطاع النقل من ضمنها تخفيض رسوم ترخيص أو تجديد الرخصة السنوية المستوفاة من شركات النقل بواسطة التطبيقات الذكية والبالغة 100 ألف دينار، تشجيعا للاستثمار في النمط الذكي.

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