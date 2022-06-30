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الخميس، 30-06-2022 02:52 م

توجه مستقبلي لاستخدام الحافلات الكهربائية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشف نقيب أصحاب الحافلات المهندس عبدالرزاق الخشمان وجود توجه لاستخدام الحافلات التي تعمل بالكهرباء في المستقبل.اضافة اعلان


وقال الخشمان في حديث لـ"الوكيل الإخباري"، إن العالم يتجه اليوم نحو المركبات الكهربائية في ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى جانب استخدام طاقة نظيفة وقليلة الثمن.

وأضاف أنه في حال تم السماح باستخدام الحافلات التي تعمل بالكهرباء فإن الكلف التشغيلية ستكون أقل على المشغلين فيما تصبح أجور النقل أقل على مستخدمي النقل العام.

وأشار الخشمان إلى أن تشغيل الحافلات الكهربائية يجب أن يصحبه قرارات حكومية بأن تكون الضرائب صفر ومنح قروض بفوائد قليلة لا تتعدى 2-3% وعلى مدد طويلة لتشجيع المستثمرين والمشغلين على التوجه نحو هذه الحافلات.

وازداد الطلب خلال العامين الماضيين على المركبات والحافلات الكهربائية وذلك بعد تأثر العالم بجائحة كورونا وارتفاع اسعار المشتقات النفطية، فيما تعد كل من الصين ودول الاتحاد الأكثر توجها عالميا نحو استخدام الحافلات الكهربائية حتى الآن.

 




 

 


 

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