توجيهات حكومية لإعادة النظر في تعليمات الاستيراد والتصدير والترخيص

الوكيل الاخباري -

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وجه وزير الزراعة محمد داودية، اليوم الأحد، الأمين العام ومساعديه بالعمل على إعادة النظر في كافة التعليمات الناظمة للاستيراد والتصدير والترخيص، بما يضمن خدمة الاستثمار.وأكد داودية سرعة العمل بهذا التوجه والتغلب على كافة أشكال البيروقراطية في التعامل مع الاستثمار وتسهيل الإجراءات، مع الحفاظ على القانون وينعكس على المواطنين والمزارعين ومراجعي الوزارة والمؤسسات التابعة لها.وأشار إلى ضرورة المضي في تنسيق كافة الإجراءات مع وزارة النقل بشكل مبكر لتسهيل عملية نقل الخضار والفواكه بالأسعار العادلة خلال فترة الذروة لدعم الصادرات.يشار إلى أن وزيري الزراعة والنقل قررا عقد اجتماع مشترك خلال الأسبوع الحالي لبحث الموضوعات التي تسهل حركة شاحنات التصدير.