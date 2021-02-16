توجيهات عاجلة من وزير الداخلية للحكام الإداريين

الوكيل الاخباري - ترأس وزير الداخلية سمير المبيضين في مبنى محافظة العاصمة اليوم الثلاثاء اجتماعا للحكام الإداريين وقادة الأجهزة الامنية و عدد من المسؤولين في محافظة العاصمة.

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وجرى خلال الاجتماع بحث الاجراءات المتعلقة بالاشخاص المحجورين منزليا والتعليمات الصحية والوقائية المتبعة وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.



واوعز وزير الداخلية خلال الاجتماع الى الحكام الإداريين و رجال الامن العام ومندوبي وزارة الصحة بزيارة المحجورين منزليا بشكل عشوائي لمن لم يكملوا مدة الحجر للتحقق من مدى التزامهم بالحجر المنزلي.



