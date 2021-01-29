الجمعة 29-01-2021
الوكيل الاخباري

الامن يكشف تفاصيل المشاجرة في اربد اليوم

الحكومة تنشر احدث بيانات فيروس كورونا بالاردن

دولة تتعهد بثروة هائلة لمن يعانون من آثار لقاح كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة أبو الغنم

توجيهات عاجلة من وزير العمل معن القطامين

حريق شقة في عمارة بعمان

الهواري: خوف الأردنيين لم يعد مبرراً

الصحة : الأردن يتجه نحو نهاية موجة انتشار كورونا

حادثة سرقة صراف آلي بجرافة تثير سخرية الأردنيين - صور

تخصيص 100 قاعة لاستقبال المتضررين من السيول

الجمعة، 29-01-2021 08:29 م

توجيهات عاجلة من وزير العمل معن القطامين

1202128151641506990016


الوكيل الاخباري - استجابة فورية لشكاوى المراجعين لمكتب عمل الشونة الشمالية وجه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين كوادر الوزارة إلى استحداث غرفة انتظار للمراجعين وتوسعة "كاونتر" استقبال المعاملات في المكتب خلال 24 ساعة. 
اضافة اعلان

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أنه فور علم الوزير بشكاوى المواطنين المراجعين لمكتب عمل الشونة من الاكتظاظ بسبب ضيق المكان أمر باستحداث غرفة انتظار وتجهيزها بالمقاعد للمراجعين وتوسعة "كاونتر الاستقبال لمعاملات المراجعين". 

وأضاف أن كوادر الوزارة أنجزت مع مساء اليوم الجمعة كل ما ورد بتوجيهات الوزير ومكتب العمل في الشونة على استعداد تام لاستقبال المراجعين اعتباراً من صباح يوم غدٍ السبت. 

وأكد الزيود أن الوزير شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة  الخاصة بالوقاية من انتشار كورونا للحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين وصحتهم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202027132232403271745

تفاصيل وفاة مطلوب بعد ملاحقة أمنية

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

ترحيب شعبي باقتراب احتفالية مئوية الدولة

1202126175850283137567

الامن يكشف تفاصيل المشاجرة في اربد اليوم

120212818544848546873

الحكومة تنشر احدث بيانات فيروس كورونا بالاردن

143639075_789215955271097_4521622854999425494_o

وزير الاشغال العامة يقوم بزيارة مفاجئة لمحافظتي جرش وعجلون

144106307_1501647676700319_3458747705373677969_n

تطور جديد في قضية سرقة صراف آلي في البلقاء

أخبار متعلقة
1202113121741149607118

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل

12202020171750816584144

احباط محاولة تسلل عبر الحدود الشمالية للمملكة

92020910627561319049

المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل