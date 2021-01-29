توجيهات عاجلة من وزير العمل معن القطامين

الوكيل الاخباري -

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استجابة فورية لشكاوى المراجعين لمكتب عمل الشونة الشمالية وجه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين كوادر الوزارة إلى استحداث غرفة انتظار للمراجعين وتوسعة "كاونتر" استقبال المعاملات في المكتب خلال 24 ساعة.وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود أنه فور علم الوزير بشكاوى المواطنين المراجعين لمكتب عمل الشونة من الاكتظاظ بسبب ضيق المكان أمر باستحداث غرفة انتظار وتجهيزها بالمقاعد للمراجعين وتوسعة "كاونتر الاستقبال لمعاملات المراجعين".وأضاف أن كوادر الوزارة أنجزت مع مساء اليوم الجمعة كل ما ورد بتوجيهات الوزير ومكتب العمل في الشونة على استعداد تام لاستقبال المراجعين اعتباراً من صباح يوم غدٍ السبت.وأكد الزيود أن الوزير شدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة الخاصة بالوقاية من انتشار كورونا للحفاظ على سلامة المراجعين والموظفين وصحتهم.