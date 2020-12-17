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الخميس، 17-12-2020 06:42 م

توجيهات لوزير الأوقاف محمد الخلايلة

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الوكيل الاخباري - رعى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخيري الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع البرامج الوقفية، اليوم الخميس، في لواء الرصيفة وقضاء الضليل بمحافظة الزرقاء.
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وقال الخلايلة إنه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بضرورة النزول للميدان وتلمس احتياجات المواطنين، دأبت وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة على إقامة أيام خيرية في مناطق جيوب الفقر بجميع محافظات المملكة لتقديم ما أمكن من مساعدات عينية ونقدية وترميم منازل الأسر فقيرة وتوزيع المشاريع الإنتاجية على الأسر المحتاجة.

ونوه الى حرص صندوق الزكاة منذ بداية أزمة كورونا في آذار الماضي على تقديم مساعدات نقدية وعينية على العديد من الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام والمتعطلين عن العمل وعمال المياومة، حرصا منه على إيصال الزكاة لمستحقيها، والتي وصلت لآلاف المحتاجين إيمانا من الصندوق بضرورة القيام بواجبه تجاه أبناء الوطن المحتاجين، مؤكدا أن الدعم الذي يقدمه أهل الخير من زكاوات وتبرعات سخية لصندوق الزكاة تؤكد مدى تكاتف الشعب الاردني ووقوفه الى جانب بعضه البعض في الأوقات العصيبة والشدائد.

وسلم الخلايلة المساعدات الخيرية للمعنيين في لواء الرصيفة وقضاء الضليل ليتم بعد ذلك توزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة والمستهدفين باليوم الخيري. وشملت المساعدات توزيع 800 قسيمة شرائية من المؤسسة الاستهلاكية المدنية ومساعدات مالية لصالح 100 يتيم بواقع 100 دينار لكل يتيم، إضافة الى تقديم مساعدات مالية لـ100 طالب علم جامعي بواقع 100 دينار لكل طالب، وتوزيع 600 طرد غذائي على الأسر الفقيرة والمحتاجة في المنطقتين.

ووجه مديريتي أوقاف الزرقاء والرصيفة بالعمل على إعداد دراسة للمنازل التي تحتاج إلى ترميم ليتم ترميمها على نفقة صندوق الزكاة والبرامج الوقفية ودراسة أخرى لعدد من الأسر المحتاجة والتي لا تتلقى دخلا شهريا ثابتا ضمن الشروط والأنظمة المعمول بها لتقديم مساعدات دائمة لها.


 




 

 


 

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