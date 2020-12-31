توجيهات لوزير الأوقاف محمد الخلايلة

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





اعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، استحداث برنامج لبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة بالتعاون بين صندوق الزكاة ومديرية البرامج الوقفية التابعة للوزارة.جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الملتقى الخيري الذي أقامه صندوق الزكاة بالتعاون مع البرامج الوقفية، اليوم الخميس، في منطقة الشونة الشمالية بلواء الأغوار الشمالية، بحضور مدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات ومتصرف اللواء الدكتور علي الحوامدة ومدير مديرية أوقاف الاغوار الشمالية خالد القضاة والمحسن محمد أبو صوفه.وقال الخلايلة إن استحداث برنامج لبناء مساكن للأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق جيوب الفقر يأتي اقتداء بجلالة الملك عبدالله الثاني الذي أطلق منذ سنوات المبادرة الملكية السامية لبناء مساكن للفقراء والتي استفاد منها مئات الأسر الأردنية.وبين خلال تسليمه مدير أوقاف الأغوار الشمالية المساعدات النقدية والعينية المتضمنة 400 قسيمة شرائية و400 طرد غذائي ومساعدات مالية استفادت منها 50 أسرة يتيم و50 طالبا جامعيا فقيرا بواقع 100 دينار لكل أسرة يتيم وطالب جامعي بكلفة إجمالية بلغت نحو 40 ألف دينار.ووجه الخلايلة صندوق الزكاة ومديرية أوقاف الأغوار الشمالية، وبالتعاون مع الحاكم الإداري في اللواء إلى إجراء دراسة شاملة لعدد من الأسر الفقيرة التي تحتاج مساكنها للترميم أو بحاجة لمشاريع إنتاجية، إضافة لدراسة إمكانية إنشاء حقل خاص بالطاقة الشمسية لتزويد منازل الفقراء بالمنطقة بالكهرباء لتخفيف الكلف المالية الشهرية.وثمن المتصرف الحوامدة دور وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والوصول للمواطن وتقديم المساعدة له، عارضاً لأبرز مطالب اللواء الواقعة ضمن اختصاص الوزارة .