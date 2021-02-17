الأربعاء 17-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

عمان في قبضة عاصفة ثلجية - فيديو

جامعات تقرر تعليق الدوام الخميس - اسماء

طرق مغلقة لتراكم الثلوج واخرى سالكة بحذر شديد - اسماء

مركز الحسين للسرطان ينشئ فرعا في العقبة

توجيهات لوزير التربية والتعليم

رغد صدام حسين تكشف لأول مرة من اتخذ قرار إعدام زوجها... فيديو

الأرصاد لـ الوكيل : نتوقع أن يتسبب تراكم الثلوج بإعاقة الحركة العامة في بعض مناطق شمال و وسط المملكة

مديرية الأمن العام تهيب بجميع المواطنين - تفاصيل

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء

الأمن يكشف عن أضرار مادية جسيمة بسبب الرياح

الأربعاء، 17-02-2021 03:20 م

توجيهات لوزير التربية والتعليم

2202116171517470847001


الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ، حرص الوزارة على ترشيد ورفع مستوى عملها الإداري من خلال ترشيق وحداتها الإدارية ، على أن تكون الوحدات مرتبطة بالحاجات الفنية المبنية على الدراسة المتكاملة للعمل فيها  ؛ و التخلص من أي شكل من أشكال الازدواجية في الأدوار والمهام والأنشطة لهذه الوحدات .
 
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط المركزي ، الذي ناقشت خلاله ورقتي عمل حول هيكلة إدارتي التخطيط والأبنية والمشاريع الدولية ، بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى القبيلات.

ولفت إلى ضرورة تنظيم علاقة العمل بين إدارات المركز ووحداته الإدارية والميدان التربوي؛ بحيث تسير إجراءات العمل بشكل متسلسل من الإدارات في المركز، إلى مديريات التربية والتعليم في الميدان التربوي وصولا إلى المدرسة،  التي نعمل جميعا لتسهيل مهمتها في أداء دورها بفاعلية ويسر.

اضافة اعلان

وإيمانا من الوزارة في استمرار نهج التطوير والتحديث ناقشت اللجنة ورقة عمل عرضها مدير إدارة الموارد البشرية حول معايير وأسس اختيار قياداتها من الصف الثاني والثالث ، بما يضمن رفد الوزارة في المركز والميدان بالكفايات القيادية التي تتمتع بالمهارة والخبرة مراعية جوانب العدالة والشفافية في الاختيار، على أن يكون تطبيق هذه المعايير والأسس المقترحة مع بداية العام الدراسي القادم حفاظا على حقوق من تقدموا لشغل مثل هذه الوظائف سابقا.

وناقشت اللجنة ورقة قدمها مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي، حول التعديلات المقترحة لوثيقة الإشراف التربوي 2018، الناظمة للعمليات المتعلقة بالموارد البشرية في جهاز الإشراف ، لتصبح عمليات انتقاء المشرفين التربويين ورؤساء أقسام الإشراف أكثر فعالية، حيث تم إضافة شرط اجتياز الورشة التقييمية للشروط السابقة


وتسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى رفع جودة العمل الإشرافي في دعم وإسناد المعلمين والإدارات المدرسية.


كما عرض مدير إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة، مقترحا لهيكلة الإدارة، والذي جاء بهدف رفع مستوى إنجاز العطاءات والمشاريع وسرعة تنفيذها ؛ سواء تلك المتعلقة بالصيانة أو بناء الغرف الصفية أو إنشاء مدارس ، مبينا أن هذا التعديل المقترح يأتي كذلك لتنسيق الجهود مع الشركاء في كافة المؤسسات الحكومية والجهات المانحة.

كما ناقشت اللجنة ورقة عمل حول هيكلة إدارة التخطيط عرضها مدير إدارتها ، مبينا أن المقترح جاء للتخلص من ازدواجية المهام وتفعيل الأدوار في الوحدات التابعة لها.



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22021171501625545924

الامن العام: نحذر من الخروج من المنازل الا للضروره القصوى

220211623385690591008

جامعات تقرر تعليق الدوام الخميس - اسماء

2202114185735265945798

طرق مغلقة لتراكم الثلوج واخرى سالكة بحذر شديد - اسماء

main_image5e71cb90bbda2

مركز الحسين للسرطان ينشئ فرعا في العقبة

1202126175850283137567

مديرية الأمن العام تهيب بجميع المواطنين - تفاصيل

151465389_4197388383622321_7699131581888275410_o

توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء

أخبار متعلقة
2202110104914956388806

وزير التربية يكشف عن جملة اجراءات اتخذتها الوزارة

2202171765486054581

قرار عاجل لوزير التربية والتعليم

220214201719557742161

توجيه فوري من وزير التربية والتعليم

2021_02_05_09_47_01

النعيمي يوضح حول أولوية التعيين في وزارة التربية

220214201719557742161

وزير التربية : هناك مخاطر في عودة التعليم

22021316048313021497

وزير التربية والتعليم يوجه رسالة