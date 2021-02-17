توجيهات لوزير التربية والتعليم

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي ، حرص الوزارة على ترشيد ورفع مستوى عملها الإداري من خلال ترشيق وحداتها الإدارية ، على أن تكون الوحدات مرتبطة بالحاجات الفنية المبنية على الدراسة المتكاملة للعمل فيها ؛ و التخلص من أي شكل من أشكال الازدواجية في الأدوار والمهام والأنشطة لهذه الوحدات .



جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع لجنة التخطيط المركزي ، الذي ناقشت خلاله ورقتي عمل حول هيكلة إدارتي التخطيط والأبنية والمشاريع الدولية ، بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى القبيلات.



ولفت إلى ضرورة تنظيم علاقة العمل بين إدارات المركز ووحداته الإدارية والميدان التربوي؛ بحيث تسير إجراءات العمل بشكل متسلسل من الإدارات في المركز، إلى مديريات التربية والتعليم في الميدان التربوي وصولا إلى المدرسة، التي نعمل جميعا لتسهيل مهمتها في أداء دورها بفاعلية ويسر.

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وإيمانا من الوزارة في استمرار نهج التطوير والتحديث ناقشت اللجنة ورقة عمل عرضها مدير إدارة الموارد البشرية حول معايير وأسس اختيار قياداتها من الصف الثاني والثالث ، بما يضمن رفد الوزارة في المركز والميدان بالكفايات القيادية التي تتمتع بالمهارة والخبرة مراعية جوانب العدالة والشفافية في الاختيار، على أن يكون تطبيق هذه المعايير والأسس المقترحة مع بداية العام الدراسي القادم حفاظا على حقوق من تقدموا لشغل مثل هذه الوظائف سابقا.



وناقشت اللجنة ورقة قدمها مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي، حول التعديلات المقترحة لوثيقة الإشراف التربوي 2018، الناظمة للعمليات المتعلقة بالموارد البشرية في جهاز الإشراف ، لتصبح عمليات انتقاء المشرفين التربويين ورؤساء أقسام الإشراف أكثر فعالية، حيث تم إضافة شرط اجتياز الورشة التقييمية للشروط السابقة



وتسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى رفع جودة العمل الإشرافي في دعم وإسناد المعلمين والإدارات المدرسية.



كما عرض مدير إدارة الأبنية والمشاريع في الوزارة، مقترحا لهيكلة الإدارة، والذي جاء بهدف رفع مستوى إنجاز العطاءات والمشاريع وسرعة تنفيذها ؛ سواء تلك المتعلقة بالصيانة أو بناء الغرف الصفية أو إنشاء مدارس ، مبينا أن هذا التعديل المقترح يأتي كذلك لتنسيق الجهود مع الشركاء في كافة المؤسسات الحكومية والجهات المانحة.



كما ناقشت اللجنة ورقة عمل حول هيكلة إدارة التخطيط عرضها مدير إدارتها ، مبينا أن المقترح جاء للتخلص من ازدواجية المهام وتفعيل الأدوار في الوحدات التابعة لها.





