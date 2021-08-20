توجيهات ملكية بإرسال طائرة مساعدات طبية ثانية إلى لبنان

الوكيل الإخباري - تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الجمعة، طائرة مساعدات طبية ثانية إلى الشعب اللبناني، بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

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وتحمل الطائرة أدوية ومستلزمات طبية، حيث سيتم إيصالها إلى الجهات المعنية في لبنان، نظرًا للظروف التي يمر بها حاليا.



وقال أمين عام الهيئة حسين الشبلي: "تنفيذا للتوجيهات الملكية تستمر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، لتأمين الاحتياجات واللوازم إلى شعب لبنان".



وبين الشبلي أن الطائرة تحتوي على أدوية ومستلزمات طبية لتلبية احتياجات القطاعات الطبية هناك، وهي الطائرة الثانية خلال هذا الأسبوع، مبينا أن هناك تنسيقا لاستكمال إيصال المساعدات إلى لبنان.