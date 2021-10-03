توجيهات ملكية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لعُمان

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً، مع وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أكّد خلاله تضامن ووقوف المملكة مع السلطنة في مواجهة الإعصار المداري "شاهين"، واستعداد المملكة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة للأشقاء في عُمان للمساعدة في التعامل مع تبعات هذا الإعصار بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

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