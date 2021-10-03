الأحد 03-10-2021
الوكيل الاخباري

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الأحد، 03-10-2021 08:58 م

توجيهات ملكية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لعُمان

الملك 3


الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً، مع وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أكّد خلاله تضامن ووقوف المملكة مع السلطنة في مواجهة الإعصار المداري "شاهين"، واستعداد المملكة لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة للأشقاء في عُمان للمساعدة في التعامل مع تبعات هذا الإعصار بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني.

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