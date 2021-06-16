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الأربعاء، 16-06-2021 04:58 م

توجيهات ملكية سامية بنقل طفلة لبنانية للعلاج في الأردن

توجيه


الوكيل الإخباري - بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، تم نقل الطفلة اللبنانية سهيلة كسار من لبنان بطائرة إخلاء طبي من سلاح الجو الملكي لتلقي العلاج في الأردن إثر اصابتها برصاصة طائشة، وفق السفيرة اللبنانية السابقة في عمّان ترايسي داني شمعون.

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وقالت السفيرة شمعون، إن الطفلة أصيبت قبل أسبوع برصاصة طائشة أطلقت خلال حفل زفاف؛ إذ أن الرصاصة استقرت بالقرب من عمودها الفقري غير أن حال المستشفيات اللبنانية التي تعاني من النقص الحاد في الإمدادات الطبية يحول دون استقبالها للطفلة اللبنانية كسار.


وأضافت، أنها نقلت وضع الطفلة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني الذي بدوره أرسل على الفور طائرة وفريق طبي لنقلها إلى الأردن لتلقي العلاج.


وتقدمت شمعون بالشكر إلى جلالة الملك بعد نقل الطفلة إلى الأردن.


 




 

 


 

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