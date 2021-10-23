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السبت، 23-10-2021 12:49 م

توجيهات ملكية سامية لمعالجة مشكلة الذباب المنزلي

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الزراعة ، السبت ، عن انطلاق حملة مكافحة الذباب المنزلي في مناطق وادي الاردن لعام 2021.

وقالت الوزارة : ضمن التوجيهات الملكية السامية لمعالجة مشكلة الذباب المنزلي في مناطق الاغوار والحد من المشاكل البيئة والصحية الناجمة عنها وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الذباب المنزلي تقوم وزارة الزراعة سنوياً منذ عام 2003 بتنفيذ حملات مكافحة الذباب المنزلي في منطقة وادي الاردن وعلى مرحلتين كونها تعتبر منطقة زراعية وسياحية وبإشراف مديرية الوقاية والصحة النباتية وتنفيذها من خلال كوادر وآليات مديريات زراعة وادي الاردن ولواء الاغوار الشمالية وبالتعاون مع البلديات العاملة في تلك المناطق وتشمل الحملة كافة مناطق وادي الاردن إبتداءاً من منطقة السويمة جنوباً وحتى منطقة شرحبيل بن حسنة شمالاً .

وتهدف الحملة إلى مكافحة الذباب المنزلي وخفض الكثافة العددية لتواجده في فترة نشاط الحشرة في الأماكن والبيئات المختلفة ومواقع توالد الذباب المنزلي ضمن الأحياء السكنية والمناطق الزراعية وأكوام السماد العضوي غير المعالج ومكبات النفايات والمسالخ وحظائر الثروة الحيوانية وباستخدام مبيدات الصحة العامة المتخصصة .

كما عملت الوزارة على توفير جميع مستلزمات تنفيذ الحملة لهذا العام والمنوي البدء بتنفيذها إعتباراً من يوم السبت تاريخ 23/10/2021 وتستمر لمدة (12) يوم من حيث المبيدات الكيماوية والمحروقات وأدوات السلامة العامة للكوادر الفنية العاملة في الحملة وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة للأجهزة والآليات والمعدات المستخدمة في الحملة وبالتعاون مع المديريات المعنية .

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