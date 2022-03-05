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السبت، 05-03-2022 10:19 ص

توجيهات ملكية لشمول 27 ألف طالب بالمنح والقروض

الملك 3


الوكيل الإخباري -تنفيذا لتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني، أوعز رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور وجيه عويس بشمول نحو 27 ألف طالب وطالبة بالمنح والقروض التي تقدموا من أجل الحصول عليها ولم تشملهم وفقا للشروط والمبالغ المرصودة لهذه الغاية.
ويقدر المبلغ الذي سيتم إنفاقه لشمول الطلبة الذين لم يتم شمولهم سابقا بنحو ثلاثين مليون دينار.

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وأوضح الوزير عويس ان العدد الإجمالي للمتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض والذين انطبقت عليهم الشروط بلغ 74486 طالبا وطالبة رشح منهم 47646 للحصول على القروض والمنح يشكلون ما نسبته 64 بالمئة من المتقدمين فيما تبقى 26840 طالبا وطالبة.


وقال ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بترشيح جميع الطلبة المتبقين للحصول على المنح والقروض وفقا لتعليمات صندوق دعم الطالب.
تجدر الاشارة الى ان المنح والقروض تصرف من صندوق دعم الطالب في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمن تنطبق عليهم الشروط في الجامعات الرسمية.





 




 

 


 

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