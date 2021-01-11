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الإثنين، 11-01-2021 06:48 م

توجيهات ملكية لوزارة الاوقاف لإعادة تأهيل المسجد الحسيني

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الوكيل الاخباري - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإعادة تأهيل المسجد الحسيني الكبير الواقع بمنطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، وبما يليق بمكانته الإسلامية والتاريخية، والمحافظة على طرازه المعماري الحضاري، باشرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية التخطيط لبناء منبر خشبي للمسجد بوسط البلد.
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وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية د. محمد الخلايلة في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إن المنبر الجديد يماثل منبر صلاح الدين في المسجد الأقصى المبارك، ومن المتوقع بأن ينتهي العمل بالمنبر الجديد وتركيبه خلال الأشهر القادمة.

 وأوضح الخلايلة أن أعمال بناء وتركيب المنبر الجديد تتم بإشراف من الطواقم الهندسية والفنية في جامعة البلقاء التطبيقية، موضحا أن تركيب المنبر الجديد هو تتويج لما أمر به جلالة الملك عبدالله الثاني بإعادة تأهيل المسجد الحسيني الكبير وسط البلد حيث جرى تزويد المسجد بأجهزة الإنذار والحريق وتركيب نظام صوتي حديث واعادة فرش المسجد بسجاد جديد.

 




 

 


 

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