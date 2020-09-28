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الإثنين، 28-09-2020 04:50 م

توجيهات من الرزاز لفتح المساجد وصالات المطاعم

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الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عقدت اجتماعاً برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، لبحث آخر المستجدّات للتعامل مع أزمة وباء كورونا، ومراجعة الإجراءات المتّخذة حيالها، وتقييم القرارات المتّخذة.
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وأضاف الاثنين في الإيجاز في ضوء التقييم، وجّه رئيس الوزراء الفرق الحكوميّة المختصّة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها المساجد والكنائس، وصالات المطاعم والمقاهي؛ وسيتمّ الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيّام القليلة المقبلة

ونوه العضايلة لتوجيه رئيس الوزراء الفرق الحكوميّة المختصّة لاستكمال وضع المعايير والشروط اللازمة، لإعادة فتح القطاعات المغلقة؛ وفي مقدّمتها المساجد والكنائس، وصالات المطاعم والمقاهي؛ وسيتمّ الإعلان عن هذه المعايير خلال الأيّام القليلة المقبلة . 

 




 

 


 

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