توجيهات من القطامين بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي







الوكيل الإخباري - قررت وزارة العمل، الأربعاء، رفع الحظر عن المتابعين لمنصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تضمنت تعليقات سابقة لهم إساءات مخالفة لأحكام القانون أو استخدموا حسابات وهمية؛ وذلك بتوجيهات من وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين.



وقالت الوزارة، في منشور لها عبر منصة فيسبوك، إن رفع الحظر عن المتابعين لمنصات الوزارة جاء احتراما للرأي والرأي الآخر وحرصا من وزارة العمل على التفاعل مع الشكاوى والملاحظات والمقترحات التي ترد لها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



ودعت المتابعين بضرورة التقيد عند كتابة الشكوى أو الملاحظة أو التعليقات بأحكام القانون وعدم تضمين ما يكتب إساءات أو الفاظا غير لائقة أو قدح أو ذم أو تجريح وعدم استخدام الحسابات الوهمية.



وأكدت الوزارة، أن قنوات التواصل الخاصة بها مفتوحة أمام الجميع وتتفاعل مع أي ملاحظة أو شكوى دون استثناء وتحتفظ الوزارة بحقها في حجب صاحب أي تعليق يتضمن مخالفة للقانون و أي حساب وهمي.