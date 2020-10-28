الأربعاء 28-10-2020
الوكيل الاخباري

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة

استثناء 40 منشأة من الحظر الشامل الجمعة

وزير التعليم العالي يرأس اجتماع لجنة إدارة صندوق دعم البحث العلمي

المطعوم الرباعي في الأسواق خلال يومين وهذا سعره

نتائج فحص كورونا شرط لدخول سائقي الشاحنات للمملكة

قطر: 250 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية والقدس




الأربعاء، 28-10-2020 02:36 م

توجيهات من القطامين بخصوص مواقع التواصل الاجتماعي

10202022192840518079978


الوكيل الإخباري - قررت وزارة العمل، الأربعاء، رفع الحظر عن المتابعين لمنصات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تضمنت تعليقات سابقة لهم إساءات مخالفة لأحكام القانون أو استخدموا حسابات وهمية؛ وذلك بتوجيهات من وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين.

وقالت الوزارة، في منشور لها عبر منصة فيسبوك، إن رفع الحظر عن المتابعين لمنصات الوزارة جاء احتراما للرأي والرأي الآخر وحرصا من وزارة العمل على التفاعل مع الشكاوى والملاحظات والمقترحات التي ترد لها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت المتابعين بضرورة التقيد عند كتابة الشكوى أو الملاحظة أو التعليقات بأحكام القانون وعدم تضمين ما يكتب إساءات أو الفاظا غير لائقة أو قدح أو ذم أو تجريح وعدم استخدام الحسابات الوهمية.

وأكدت الوزارة، أن قنوات التواصل الخاصة بها مفتوحة أمام الجميع وتتفاعل مع أي ملاحظة أو شكوى دون استثناء وتحتفظ الوزارة بحقها في حجب صاحب أي تعليق يتضمن مخالفة للقانون و أي حساب وهمي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202020221921905877151

النعيمي: جائحة كورونا أثرت سلبا على قطاع التعليم

main_image5f99544e4b6a1

مستشفى متخصص بالعناية الحثيثة في البشير خلال 10 أيام

10202025104049545749473

توضيح هام من وزارة الاوقاف حول اقامة صلاة الجمعة هذا الاسبوع

اخ

بعد اختفائه 19 يوما .. العثور على مصطفى ووالده يكشف للوكيل تفاصيل مثيرة

حافلات لنقل الركاب في عمان - (الغد)

هيئة النقل توضح حول مستخدمي المواصلات في إربد والزرقاء وجرش

10202027211218567796051

اجتماع في لجنة الاوبئة وترقب لتوصيات هامة

أخبار متعلقة
سعد-جابر-1403202001

الصحة : 1276 حالة إصابة بفيروس كورونا بالاردن اليوم

5f75b7fb9f77f

الملك يعود إلى أرض الوطن

الملك-2111-1

الملك وولي العهد يقدمان العزاء لأمير الكويت

iStock-533441761

محكمة أمن الدولة تقضي بسجن عصابة سلب 10 سنوات

7LbWTKYJoyCDPOMmOJlrLzeBoniXTbxSEliSGrbf

الملك يتوجه إلى الكويت للتعزية بوفاة الشيخ صباح الأحمد

559

تصريح جديد للجنة الأوبئة حول ارتفاع إصابات كورونا