توجيهات من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

الوكيل الاخباري -

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تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2019.واكد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم، الدكتور الغرايبة بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علاء العرموطي، التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بتعزيز وترسيخ منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المملكة والبناء على الانجازات التي حققها الأردن في هذا المجال.كما اكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر باهتمام كبير لهذا التقرير الذي يصدر عن جهة وطنية مستقلة ومحايدة، لافتا إلى حرص الحكومة على تعديل أية إجراءات أو تشريعات من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان في المملكة.ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى تعزيز تعاونها مع المركز وسرعة استجابتها في التعامل مع التوصيات والملاحظات التي تضمنها التقرير ووفقا لأحكام القانون.