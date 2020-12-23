الأربعاء 23-12-2020
الوكيل الاخباري

قرارات حكومية هامة بشأن التأمين الصحّي وصرف الأدوية

مجلس النواب الليبي يفعّل قرار إسقاط عضوية 35 نائبا

ولي العهد يفتتح مستشفى ميداني في معان

توجيهات من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

تفاصيل جديدة حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

فقدان محفظة في عمان

خبر حكومي سار بشأن الرواتب

الدوريات الخارجية تضبط مركبات تسير بسرعات عالية

تجار في وسط البلد يعلنون عن إضراب مفتوح

بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم

الأربعاء، 23-12-2020 02:54 م

توجيهات من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

12202019134033250489445


 الوكيل الاخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، نسخة من التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2019.
اضافة اعلان

واكد رئيس الوزراء لدى استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم، الدكتور الغرايبة بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ابراهيم الجازي والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور علاء العرموطي، التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بتعزيز وترسيخ منظومة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المملكة والبناء على الانجازات التي حققها الأردن في هذا المجال.

كما اكد رئيس الوزراء أن الحكومة تنظر باهتمام كبير لهذا التقرير الذي يصدر عن جهة وطنية مستقلة ومحايدة، لافتا إلى حرص الحكومة على تعديل أية إجراءات أو تشريعات من شأنها تعزيز حالة حقوق الإنسان في المملكة.

ووجه رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى تعزيز تعاونها مع المركز وسرعة استجابتها في التعامل مع التوصيات والملاحظات التي تضمنها التقرير ووفقا لأحكام القانون.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffff

قرارات حكومية هامة بشأن التأمين الصحّي وصرف الأدوية

2020_07_27_05_18_47

قرار صادر عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء

5fe33c188eecc

ولي العهد يفتتح مستشفى ميداني في معان

12202016132354665314478

تفاصيل جديدة حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

12202021121742798623424

خبر حكومي سار بشأن الرواتب

1220205132637838752845

الدوريات الخارجية تضبط مركبات تسير بسرعات عالية

أخبار متعلقة
1607191034732

وزير الخارجية يؤكد ضرورة تفعيل الدور العربي في حل الصراعات

yooooooooooooooooooooooy

طوقان يوضح حول اجراءات البنك المركزي الأردني

11202029133837137556050

رئيس الوزراء يوضح حول عودة فتح القطاعات وحظر التجول

1220201144334257499853

رئيس الوزراء يعلن عن اجراءات وقرارات حكومية جديدة

6

قرارات لمجلس الوزراء

11202024183410948824229

تعليق الدوام في مبنى وزارة الإدارة المحلية ودائرة تنظيم المدن والقرى غداً