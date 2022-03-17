توجيهات من رئيس الوزراء بتعزيز كوادر الرقابة على الأسواق اعتبارا من السبت

الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 205 مخالفات تموينية في كافة محافظات المملكة خلال الفترة من 10-3 وحتى 15-3-2022 .



وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي انه وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تم تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق بخمسمائة مراقب سيباشرون عملهم اعتبارا من يوم السبت المقبل.



وأضاف انه تم الايعاز لمراقبي الأسواق لتكثيف وتسديد عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات والزيوت النباتية.



وأكد ان الوزارة مستمرة بحملات الرقابة المكثفة لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية ورصد اسعار السلع بشكل يومي وخاصة التموينية منها.

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كما أكد مجددا وفرة السلع وكفايتها للاستهلاك المحلي وان الوزارة ستتدخل مباشرة لضبط اسعار اي سلعة تموينية ترتفع أسعارها بدون مبرر.

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