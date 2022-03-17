الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

مستشار الرئيس الأوكراني يكشف الموعد المحتمل لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي

تخريج دورة في مركز تدريب المرأة العسكرية

تخريج دورة فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للأطباء رقم/1 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

تمرين عسكري مشترك بين كتيبة المشاة البحرية والتدخل السريع و"المارينز الأمريكي" - صور

تخريج دورتي مكافحة التطرف الفكري والتأهيل الأسري في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

قطر تتخطى 6.5 مليون جرعة من لقاحات كورونا

الجيش يعلن فتح باب التجنيد للذكور والإناث - التفاصيل ورابط التسجيل

توجيهات من رئيس الوزراء بتعزيز كوادر الرقابة على الأسواق اعتبارا من السبت

تخريج مشاركات ببرنامج الرعاية الوالدية في الشيخ حسين

ثلاثيني يحرق نفسه بشارع الجامعة في اربد

الخميس، 17-03-2022 06:36 م

توجيهات من رئيس الوزراء بتعزيز كوادر الرقابة على الأسواق اعتبارا من السبت

الخصاونة


 الوكيل الاخباري - حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 205 مخالفات تموينية في كافة محافظات المملكة خلال الفترة من 10-3 وحتى 15-3-2022 .

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي انه وتنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة تم تعزيز كوادر الرقابة على الأسواق بخمسمائة مراقب سيباشرون عملهم اعتبارا من يوم السبت المقبل. 

وأضاف انه تم الايعاز لمراقبي الأسواق لتكثيف وتسديد عمليات الرقابة على الأسواق ومتابعة الالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج الطازج والمباع من خلال النتافات والزيوت النباتية. 

وأكد ان الوزارة مستمرة بحملات الرقابة المكثفة لمتابعة الالتزام بالسقوف السعرية ورصد اسعار السلع بشكل يومي وخاصة التموينية منها.

اضافة اعلان


كما أكد مجددا وفرة السلع وكفايتها للاستهلاك المحلي وان الوزارة ستتدخل مباشرة لضبط اسعار اي سلعة تموينية ترتفع أسعارها بدون مبرر.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot_17

تخريج دورة في مركز تدريب المرأة العسكرية

Screenshot_16

تخريج دورة فن القيادة والإدارة والتخطيط الاستراتيجي للأطباء رقم/1 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

Screenshot_11

تمرين عسكري مشترك بين كتيبة المشاة البحرية والتدخل السريع و"المارينز الأمريكي" - صور

Screenshot_9

تخريج دورتي مكافحة التطرف الفكري والتأهيل الأسري في كلية الأمير الحسن للعلوم الإسلامية

820201810559428870351

الجيش يعلن فتح باب التجنيد للذكور والإناث - التفاصيل ورابط التسجيل

rrrr

تخريج مشاركات ببرنامج الرعاية الوالدية في الشيخ حسين

أخبار متعلقة
3202216143030673274934

الحكومة تقرر تحديد سقوف سعرية لبيع الدجاج

d

الشمالي يبحث مع وزراء عراقيين مجالات تعزيز التعاون الاقتصادي والأمن الغذائي

320229175730938978554

وزارة الصناعة : خطة متكاملة خلال شهر رمضان المبارك

1202226162643173377443

الحكومة : لا ارتفاع على الأسعار في شهر رمضان ولا تغيير على أسعار الخبز

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تطمئن.. مخزوننا الغذائي آمن والقمح يكفي لـ15 شهرا

w

الشمالي يبحث مع وزير خارجية نبراسكا الأميركية تعزيز التعاون الاقتصادي