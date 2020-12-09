الأربعاء 09-12-2020
الوكيل الاخباري

قرار لمجلس الوزراء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

قرارات جديدة من مجلس التعليم العالي حول الجامعات

قرار لوزير العمل معن القطامين

روسيا: 559 وفاة و 26190 إصابة بكورونا

البحرين: تسجيل 183 إصابة بكورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المدانات

الامم المتحدة تصدر بياناً حول جريمة عمان المروعة

جريمة تهز العقبة والأمن يكشف التفاصيل

وزير الصحة : اتصالات مكثفة لإحضار لقاح كورونا بكانون الثاني

الأربعاء، 09-12-2020 04:54 م

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

11


الوكيل الاخباري - وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى الإسراع في إنجاز جميع المتطلّبات الإداريّة والتنظيميّة للمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، ليبدأ عمله في أقرب وقت ممكن.
اضافة اعلان

وشدّد الخصاونة خلال ترؤّسه للجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على ضرورة تهيئة جميع الإمكانات التي يتطلّبها عمل المركز، ليسهم في تعزيز القدرات للتعامل مع جائحة كورونا، أو أيّ تحدٍّ مستقبلي مماثل.

وكانت الإرادة الملكيّة السامية قد صدرت منذ أسبوعين بالموافقة على نظام المركز، وتم نشره في الجريدة الرسميّة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220208205432512311368

قرارات جديدة من مجلس التعليم العالي حول الجامعات

ش

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الهنغاري

1

حملة توعوية من مخاطر كورونا

12202069580960935858

قرار لوزير العمل معن القطامين

1120202819543475663904

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرة المدانات

10202014144644159039101

الامم المتحدة تصدر بياناً حول جريمة عمان المروعة

أخبار متعلقة
1120201614549607080931

رئيس الوزراء يكشف عن سيناريوهات التعامل مع الوضع الوبائي

11202012171013881654124

بلاغ حكومي بحظر الاراجيل و اغلاق مراكز البلياردو والأكاديميات الرياضية

11202014185850378240785

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع 22

11202012191220760982097

رئيس الوزراء يصدر أمر الدّفاع رقم 21

112020414326943149200

رئيس الوزراء : استقالة وزير الداخلية

112020720239828529928

موعد حظر التجول الشامل اليوم