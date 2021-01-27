توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إنه وجه وزارة الطاقة الى اجابة النائب صالح العرموطي حول تفاصيل اللجوء بمشروع العطارات للتحكيم.وأضاف الخصاونة خلال جلسة الأربعاء النيابية، في معرض رده على أسئلة وجهها النائب العرموطي للحكومة حول قطاع الطاقة، أن الحكومة قامت بدراسة متأنية بشراء الطاقة من العطارات قبل اللجوء للتحكيم.وأكد أن قرار الذهاب باتجاه التحكيم بمشروع العطارات تفخر الحكومة به كونه كان يؤدي لاهدار أموال كبيرة من الخزينة العامة بسبب الغبن الفاحش.وبين أنه سيتم تزويد النائب صالح العرموطي باتفاقية المشروع للاطلاع عليها.