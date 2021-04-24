توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الوكيل الاخباري -

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اكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ضرورة أتمتة العمليات داخل السوق المركزي بما يخدم مصلحة المزارعين والتجار، مثلما اكد الخصاونة ضرورة زيادة المساحات المخصصة للمناولة داخل السوق بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة.واشار مدير السوق إلى أن السوق المركزي للخضار والفواكه هو اكبر سوق في المملكة ويستقبل يوميا نحو 3 آلاف و 500 طن من الخضار والفواكه، وأن المزارعين يوردون الخضار والفواكه للسوق بكميات تكفي الاحتياجات المحلية، لافتا إلى أن الاسعار مستقرة وبحدودها الطبيعية.وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء سير العمل في المختبر الذي اوجدته الجمعية العلمية الملكية في السوق المركزي للخضار والفواكه الذي يقوم بإجراء الفحوصات المخبرية للمنتجات الزراعية الواردة أو المصدرة للسوق المحلي.