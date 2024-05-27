توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الوكيل الاخباري - افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اليوم الاثنين، مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق السلط - العارضة الممتدّ من تقاطع الصِّبيحي حتى تقاطع العارضة في محافظة البلقاء.



وأكَّد رئيس الوزراء لدى افتتاحه المشروع أهميَّته من النَّاحية الاقتصاديَّة، كون الطَّريق يربط منطقتيّ البحر الميِّت السِّياحيَّة والأغوار الزِّراعيَّة بالعاصمة عمان.



ووجَّه الخصاونة إلى ضرورة استكمال أعمال الإنارة للطَّريق خلال شهرين، مع التَّأكُّد من توفير متطلَّبات السَّلامة العامَّة، وإدامة أعمال الصِّيانة للحفاظ على هذا الطَّريق الحيوي والمهم.

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