الإثنين 28-12-2020
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 28-12-2020 10:59 م

توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة

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الوكيل الاخباري - زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الإثنين، مديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مديرها العام.
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واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى ايجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية، عن المهام والواجبات التي تقوم بها المديرية والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، والتي تعززت قدراتها مؤخراً من خلال المستشفيات الميدانية واستقبالها للحالات المرضية فيها، إضافة إلى زيادة أعداد المختبرات والأسرّة فيها، وبما يسهم في أداء الرسالة الإنسانية النبيلة لها.

وأكد اللواء الركن الحنيطي ضرورة تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الخدمات الطبية الملكية، والدور الذي تقوم به خلال الجائحة.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة قد وجه أمس بزيادة عدد الفحوصات اليومية للكشف عن المصابين بالفيروس للحد من انتشاره ومساندة القطاع الصحي الأردني خلال الجائحة 

حضر الزيارة عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.

 




 

 


 

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