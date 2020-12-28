توجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة

الوكيل الاخباري -
زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، اليوم الإثنين، مديرية الخدمات الطبية الملكية، وكان في استقباله مديرها العام.اضافة اعلان
واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى ايجاز قدمه مدير عام الخدمات الطبية الملكية، عن المهام والواجبات التي تقوم بها المديرية والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، والتي تعززت قدراتها مؤخراً من خلال المستشفيات الميدانية واستقبالها للحالات المرضية فيها، إضافة إلى زيادة أعداد المختبرات والأسرّة فيها، وبما يسهم في أداء الرسالة الإنسانية النبيلة لها.
وأكد اللواء الركن الحنيطي ضرورة تقديم أفضل أنواع الرعاية الصحية للمرضى والمراجعين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها مرتبات الخدمات الطبية الملكية، والدور الذي تقوم به خلال الجائحة.
وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة قد وجه أمس بزيادة عدد الفحوصات اليومية للكشف عن المصابين بالفيروس للحد من انتشاره ومساندة القطاع الصحي الأردني خلال الجائحة
حضر الزيارة عدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي.