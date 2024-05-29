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الأربعاء، 29-05-2024 05:26 م

توجيهات من مدير الأمن العام اليوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - زار مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم قيادة أمن إقليم الجنوب والتقى مديري وقادة الوحدات والمرتّبات ضمن الإقليم من التشكيلات كافّة.

ونقل مدير الأمن العام تحيّات جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، الملك عبد الله الثاني، واعتزاز جلالته بجهودهم المبذولة في سبيل الحفاظ على المجتمع وسلامة أفراده.

واستذكر اللواء المعايطة بالفخر والاعتزاز، مسيرة الوطن في ظلّ جلالة القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، واحتفالات المملكة باليوبيل الفضّي لجلالته، الذي يتزامن مع يوم الاستقلال، لافتا إلى أن احتفالنا يتجلّى في بذلنا وعطائنا وتقديم الأفضل لوطننا.

 وأكّد مدير الأمن العام على  مواصلة تقديم أفضل الخدمات وأمثلها، وتعزيز البيئة الآمنة لاحتضان مسيرة التنمية والاقتصاد والسياحة، لا سيّما في مناطق اختصاص قيادة إقليم الجنوب التي تزخر بالمناطق السياحية الطبيعية والأثرية.

ولفت اللواء المعايطة إلى ضرورة البناء على ما وفّرته عملية الدمج في الأمن العام من كفاءة في التنسيق والعمل بروح الفريق لخدمة المواطنين، سواء في الجوانب الأمنية أو جوانب الحماية المدنية وخدمات الإطفاء والإسعاف والإنقاذ.

ووجّه اللواء المعايطة إلى متابعة العمل بشراكة مع المجتمع وثقة تسهم في التصدي للسلوكيات والظواهر الخاطئة ونبذ الجريمة والوقاية منها، وبتعاون وتنسيق مع الشركاء كافّة.

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