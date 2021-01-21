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الخميس، 21-01-2021 04:34 م

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، الملتقى الخيري لصندوق الزكاة بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية التابعة لوزارة الأوقاف في الطفيلة.
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وقال الخلايلة خلال الافتتاح الذي أقيم في مبنى محافظة الطفيلة، بحضور المحافظ الدكتور خالد الجبور والنائب عبدالله عواد، إن صندوق الزكاة بالتعاون مع مديرية البرامج الوقفية دأب منذ سنوات على إقامة تلك الملتقيات الخيرية في مناطق جيوب الفقر بمختلف محافظات المملكة، إلا أن جائحة كورونا عززت من تلك الملتقيات وضاعفت عملها منذ عام تقريباً بسبب تداعيات الجائحة التي خلّفت تحديات اقتصادية لدى العديد من الأسر الأردنية.

وأضاف أن صندوق الزكاة ومن باب واجبه الديني والوطني وامتثالاً لتوجيهات جلالة الملك للحكومة بالتخفيف على المواطن، نفّذ العديد من الملتقيات خاصة خلال جائحة كورونا، وتم توزيع المساعدات النقدية والعينية التي استفادت منها آلاف الأسر الفقيرة وطلبة العلم الفقراء والأيتام وعمال المياومة المتعطلين عن العمل.

واشتمل الملتقى الخيري في الطفيلة على توزيع؛ 400 قسيمة، و400 طرد خيري، ومساعدات مالية استفاد منها 100 طالب علم ويتيم، إضافة إلى توزيع حرامات وصوبات كاز حيث بلغت الكلفة المالية الاجمالية للملتقى نحو 40 ألف دينار، ويستفيد من الملتقى نحو 900 أسرة.

ووجه وزير الأوقاف المعنيين في مديرية أوقاف الطفيلة لعمل دراسات ميدانية لواقع الأسر التي تحتاج منازلها لترميم، أو لديها القدرة على إدارة مشاريع إنتاجية، ورفعها للصندوق لاتخاذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن صندوق الزكاة سيقوم بالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي، ببناء وحدات سكنية للأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات المملكة اقتداء بمبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني في توفير مساكن للأسر الفقيرة.
 

 




 

 


 

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