توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الزكاة في تقديم المساعدات بمختلف أشكالها استجابة لدوره الديني.وقال خلال رعايته اليوم الخيري الذي نظمه صندوق الزكاة في لواء الشونة الجنوبية والكرامة، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم الأسر المحتاجة والمتضررة بسبب جائحة كورونا تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة.واشتمل اليوم الخيري على توزيع 400 قسيمة شرائية تصرف من المؤسسة الاستهلاكية المدنية الموجودة في المنطقة، و400 طرد خيري، ومساعدات مالية بقيمة 100 دينار؛ شملت 50 طالباً جامعياً ومساعدات مالية بقيمة 100 دينار شملت أسر أيتام، بقيمة إجمالية بلغت 40 ألف دينار.كما أعلن الخلايلة أن صندوق الزكاة سيقوم بالتعاون مع الديوان الملكي الهاشمي العامر ببناء وحدات سكينة للأسر المحتاجة في جميع المحافظات.وبين أن الوزارة ستقوم بتوحيد الأذان للمنطقة، حيث سيكون جاهزاً بأقرب وقت ممكن.