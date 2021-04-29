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الخميس، 29-04-2021 04:17 م

توجيهات من وزير الأوقاف محمد الخلايلة

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الوكيل الاخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الخميس، الملتقى الخيري في لواء الهاشمية بمحافظة الزرقاء.
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وقال الخلايلة، بحضور النائبين عمر الزيود وأحمد الخلايلة ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات، ومدير أوقاف الزرقاء الدكتور أحمد الحراحشة أن عدد المستفيدين من الملتقى في لواء الهاشمية بلغ 700 أسرة فقيرة ومحتاجة موزعين على 400 قسيمة شرائية، و300 طرد خيري، ومساعدات نقدية بواقع 100 دينار للشخص الواحد استفاد منها 100 طالب علم ويتيم من الفقراء بكلفة اجمالية للملتقى بلغت 50 ألف دينار.
 
ووجه الوزير المعنيين في وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة لدراسة كافة المطالب والمقترحات التي تم طرحها خلال حفل افتتاح الملتقى الخيري والتي عرضها النائبان الخلايلة والزيود، ومتصرف لواء الهاشمية صخر الهقيش.

 




 

 


 

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