توجيهات من وزير التربية بشأن دوام الطلبة للفصل الثاني

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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أصدر وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي كتابًا موجهًا لمديري ومديرات المدارس الخاصة التي تعتمد تدريس البرامج التعليمية الأجنبية المختلفة.وتضمن الكتاب بأنَّ دوام الطلبة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021 يبدأ بتاريخ 7 / 2 / 2021 وعليه فعلى المؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتمد تدريس البرامج التعليمية الأجنبية والتي تطبق نظام الفصل الثالث بالتعليم عن بعد الالتزام بأوامر الدفاع وحسب التقويم المدرسي.وأضاف الكتاب بأنه ينطبق على تلك المدارس ما ينطبق على المؤسسات التعليمية الخاصة التي تدرِّس البرنامج الوطني.