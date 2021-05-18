توجيهات من وزير التربية بشأن عودة الطلبة للمدارس الاردنية



الوكيل الاخباري -

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أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس على رفع وتيرة الاستعدادات لعقد امتحان شهادة الثانوية العامة في الرابع والعشرين من حزيران القادم ، و لعودة للعام الدراسي الجديد 2021/2022 ، وبما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة ولكوادرنا التعليمية والإدارية.جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أبو قديس اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة التخطيط ، بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات.وأكد على أهمية المتابعة الميدانية للاستعدادات، والعمل بروح الفريق ، ومساندة الميدان التربوي في تجهيز القاعات ، ومراجعة التجارب السابقة لتعظيم الإيجابيات ، والتخلص من التحديات.