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الثلاثاء، 18-05-2021 04:41 م

توجيهات من وزير التربية بشأن عودة الطلبة للمدارس الاردنية

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الوكيل الاخباري -  أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس على رفع وتيرة الاستعدادات لعقد امتحان شهادة الثانوية العامة في الرابع والعشرين من حزيران القادم ، و لعودة للعام الدراسي الجديد 2021/2022 ، وبما يضمن توفير بيئة صحية وآمنة لأبنائنا الطلبة ولكوادرنا التعليمية والإدارية.
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جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور أبو قديس اليوم الثلاثاء اجتماع لجنة التخطيط ، بحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات.

وأكد على أهمية المتابعة الميدانية للاستعدادات، والعمل بروح الفريق ، ومساندة الميدان التربوي في تجهيز القاعات ، ومراجعة التجارب السابقة لتعظيم الإيجابيات ، والتخلص من التحديات.

 




 

 


 

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