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الثلاثاء، 14-05-2024 09:53 م

توجيهات من وزير التربية والتعليم بِشأن المدارس

مدرسة


الوكيل الاخباري - تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، اليوم الثلاثاء، عددًا من المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم للواء الجامعة، بحضور مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية عصام أبو أحمدة، ومدير إدارة اللوازم والتزويد محمد قطيشات.

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واستهل محافظة جولته التفقدية بمشاركة طلبة مدرسة إبن عباس الثانوية للبنين فعاليات الطابور الصباحي، واطلع على سير العملية التعليمية وعلى سجلات غياب الطلبة.


وشملت الجولة التي تأتي للاطلاع على سير العملية التعليمية في الميدان التربوي؛ مدارس ابن عباس الثانوية للبنين، والمهلب بن أبي صفرة الأساسية للبنين، وضاحية الرشيد الثانوية الشاملة للبنات، وإسكان الجامعة الثانوية المختلطة، وياجوز الثانوية للبنين، ومي زيادة الثانوية المختلطة، وأم طفيل المختلطة الثانية، والمروج الثانوية الشاملة للبنات، وسيف الدولة الحمداني الصناعية للبنين، وأحمد اللوزي الثانوية للبنين، حيث التقى الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة فيها.


وتجول محافظة في مرافق المدارس التي زارها من غرف صفية ومختبرات ومشاغل وساحات، مستمعا لملاحظات واستفسارات الهيئات الإدارية والتعليمية والطلبة، مؤكدا سعي الوزارة لتلبية احتياجاتها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة، معربا عن شكره للإدارات المدرسية والمعلمين والمعلمات على جهودهم لخدمة الطلبة.


وأكد أهمية العمل بخطة التدخلات العلاجية وصولا إلى تحقيق أهدافها، ومبادرة (لمدرستي أنتمي)، مشيرا إلى أهمية الاحتفاظ بسجل خاص لفعالياتها وأنشطتها؛ لما توفره هذه المبادرة من بيئة نظيفة وجميلة وجاذبة للطلبة.


وتفصيلا، اطمأن محافظة على سير أعمال الصيانة في مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات، وما تم إنجازه من أعمال، مؤكدا ضرورة المحافظة على سلامة الطلبة وأخذ الاحتياطات اللازمة، كما تفقد الغرف الصفية وسير الدوام، وتابع سير امتحانات الثانوية العامة "التجريبي" التي تعقد حاليا.


واطلع على مدى مواظبة الطلبة على الدوام بتفقد الغرف الصفية في مدرسة المهلب بن أبي صفرة الأساسية للبنين، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتطبيق أسس النجاح والإكمال والرسوب بحق الطلبة المتجاوزين لعدد أيام الغياب المسموحة، ومتابعة ذلك مع أولياء أمور الطلبة.


كما اطلع محافظة خلال زيارته مدرسة إسكان الجامعة الثانوية للبنات على المستوى التحصيلي للطلبة، خاصة النتائج المتميزة في امتحان الثانوية العامة العام الماضي، وفي الامتحانات التقييمية التي أقيمت لصفوف العاشر والثامن والرابع الأساسي.
وتفقد مدرسة ياجوز الثانوية للبنين، حيث التقى الطلبة داخل صفوفهم وتحدث معهم في مواضيع عدة، واطلع على مرافق المدرسة والصفوف والساحات وقاعات الثانوية العامة.


واستكمل جولته بزيارة مدرسة مي زيادة الثانوية المختلطة، حيث تفقد فيها المرافق والغرف الصفية ومدى التزام الطلبة بالدوام الرسمي، واطلع على سجلات المدرسة واعداد الطلبة.


وفي زيارته لمدرسة المروج الثانوية الشاملة للبنات، اطلع الدكتور محافظة على سير العملية التعليمية في الفرع المهني الجديد (BTEC)، داعيا إلى التوسع في التخصصات المهنية في المدرسة، كما اطلع على سير أعمال التوسعة التي تجري في المدرسة، وساحاتها ومرافقها المختلفة.


واطلع خلال زيارته مدرسة سيف الدولة الحمداني الثانوية، على سجلات المدرسة واحتياجاتها، وزار جناح برنامج التعليم المهني (BTEC)، والذي يضم تخصصات فرع الأعمال وفرع تكنولوجيا المعلومات، وتفقد الطلبة داخل صفوفهم، مؤكدا أهمية الالتزام بالدوام الرسمي.


واختتم محافظة جولته في مدارس لواء الجامعة بزيارة مدرسة أحمد اللوزي الثانوية للبنين، حيث تفقد الصفوف ومرافق المدرسة.

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