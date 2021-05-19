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الأربعاء، 19-05-2021 08:51 م

توجيهات من وزير الداخلية بشأن الوقفات التضامنية مع الفلسطينيين

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الوكيل الاخباري - أشاد وزير الداخلية مازن الفرايه بروح المسؤولية العالية للمواطنين الاردنيين الذين شاركوا ‏بالوقفات التضامنية مع الأشقاء الفلسطينيين ‏خلال الايام الماضية  وحرصهم   على القانون والتعاون مع قوات الأمن العام المتواجدة  ‏حفاظا على  الأمن والنظام وحماية  الوقفات 

ونوه الفرايه إلى أن الوقفات الاحتجاجية عبرت وتعبر عن موقف الاردن ، الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع ووقوفه ضد المخططات الاسرائيلية والاعتداءات والممارسات العدوانية ، خاصة ما يجري ‏في قطاع غزة من هدم للمنازل وارتفاع في عدد ‏الشهداء ، إضافة إلى المعاناة التي يعيشها الاشقاء الفلسطينيين من ابناء  ‏القطاع جراء هذا العدوان وما سبقه من حصار ‏مفروض على القطاع واعتداءات متكررة.

وأكد وزير الداخلية على الثقة التامة بحرص المواطن الاردني  الدائم على سير الامور في سياقها الطبيعي  اثناء التعبير عن مواقفه الوطنية والقومية المشرفه المساندة للاشقاء الفلسطينيين  ومن خلال التعاون مع ‏الأمن العام لاسيما وان  الجهود الأمنية المبذولة تتركز في الحفاظ على النظام العام وتأمين الحماية اللازمة للمشاركين بهذه ‏الوقفات.


 وقال الفرايه أن الحكومة ستوفر الإجراءات التي تضمن التعبير السلمي عن هذه المشاعر الوطنية الصادقة ، بالحفاظ على القانون والتعاون مع رجال الامن المتواجدين اساسا  لحماية هذه الوقفات وعدم السماح لقلة بحرف الامور عن مسارها بمحاولة خرق القانون . 

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وأكد الفرايه على ضرورة عدم الاقتراب من المناطق ‏الحدودية حفاظا على سلامة الجميع وتنظيم الوقفات في اماكن تساعد على حمايتها وتنظيمها بالشكل الامثل .


 




 

 


 

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