توجيهات وخطة رقابية بشأن شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري -

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أعدت حماية المستهلك، اليوم الاثنين، خطة خلال شهر رمضان المبارك هذا العام من خلال الرقابة على الأسواق والتوعية الشرائية والاستهلاكية ومتابعة ورصد مؤشر أسعار السلع يوميا، وتلقي الشكاوى والملاحظات ومتابعتها مع الجهات الرقابية.وقال رئيس حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، في بيان، اليوم الاثنين، إن جائحة كورونا أثرت على جميع نواحي الحياة، ولاسيما الصحية والاقتصادية سلبيا، فغيرت كثيرا من الأنماط السلوكية للمستهلكين وأولوياتهم؛ ما يستوجب تضافر الجهود والتنسيق في هذا الشهر الفضيل لتوفير جميع السلع التي يحتاجها المواطن يوميا بكميات كافية وأسعار معتدلة وجودة عالية.وبين أن الخطة تركز على الرقابة على الأسواق من خلال كوادر الجمعية التطوعية والمنتشرة في أغلب محافظات المملكة، والتوعوية والإرشاد بشكل عام وربات البيوت بشكل خاص، والتكافلي الديني بين المواطنين بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية لإيصال المساعدات العينية والمادية إلى مستحقيها من الأسر العفيفة والفقيرة، وتقديم النصائح والارشادات الصحية الخاصة بجائحة كورونا، وحث المواطنين على الابتعاد عن الممارسات السلبية التي تؤدي للإصابة أو نقل العدوى.