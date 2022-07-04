توجيهية مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها الخامس

الوكيل الاخباري - عقدت اللجنة التوجيهية لمشروع "دعم قطاع الحماية الاجتماعية"، الممول من الاتحاد الأوروبي، اجتماعها الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور برق الضمور، ومشاركة ممثلي مؤسسات القطاعين العام والخاص المعنيين بالحماية الاجتماعية.



وقال الضمور، إن الوزارة تواصل جهودها في تعزيز الشراكات الوطنية، وموائمة أهدافها مع المانحين من الاتحاد الأوروبي، لمتابعة تنسيق متطلبات العمل في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية على مختلف المستويات لتشمل مختلف شرائح المجتمع نظرا للمستجدات التي تطرأ وما تتطلبه من توفير نظم اجتماعية مستجيبة لجميع الحالات.

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