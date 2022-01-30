توجيه جديد من رئيس هيئة الأركان المشتركة

الوكيل الاخباري - بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني، وجّه رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وحرصاً منه على الارتقاء بمستوى كافة منتسبي القوات المسلحة في مختلف المجالات (العملياتية، التدريبية، الإدارية والأكاديمية)، بما يلي:



- تعديل المستوى التعليمي لكافة الدارسين على نفقتهم الخاصة من الضباط والرتب الأخرى دون موافقات، مع صرف العلاوة المقررة اعتباراً من 1 شباط 2022.



- منح حوافز مالية للضباط الحاصلين على الترتيب الأول بعدد من دورات تأسيسية ومتقدمة الصنف وفحص الكفاءة السنوي، تحفيزاً للمتميزين اعتباراً من تاريخ 30 كانون الثاني 2022.



وإذ تنتهز القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الفرصة بتقديم أطيب التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني المعظم بمناسبة عيد ميلاده الميمون، بما تحمله هذه المناسبة العزيزة من مكانة في وجدان وقلوب كل الأردنيين، داعين الله العلي القدير ان يحفظ جلالته ويمد في عمره ويبقيه ذخراً وسنداً للأمتين العربية والإسلامية، معاهدين الله بأن نبقى جنوده الأوفياء المخلصين، مستمدين القوة والعزيمة من رؤى ولدن جلالته.

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