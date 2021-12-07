توجيه حكومي بتسريع إجراءات فحص الأغذية المستوردة

الوكيل الاخباري - وجه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، كوادر المؤسسة إلى التنفيذ الفوري لجملة من المقترحات والقرارات لتسريع إجراءات الفحص والتخليص على المواد الغذائية المستوردة.

وبحسب بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، فقد جاء توجيه مهيدات خلال زيارته غرفة تجارة عمان لمناقشة المعيقات التي تواجه استيراد المواد الغذائية وسبل تجاوزها، بحضور رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، وعدد من مستوردي المواد الغذائية.

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