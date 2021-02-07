الأحد 07-02-2021
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الأحد، 07-02-2021 07:34 م

توجيه حكومي صارم بعد ارتفاع اصابات كورونا

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الوكيل الاخباري - شهد الأردن، منذ عدة أيام، ارتفاعا في إيجابية الفحوصات المخبرية، للكشف عن فيروس كورونا.
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وارتفعت نسبة نتائج فحوصات الكشف عن فيروس كورونا الإيجابية، الأحد الى %6.14من عدد الفحوصات الإجمالي، 21,142.

بدورها دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم

 




 

 


 

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