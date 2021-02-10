الأربعاء 10-02-2021
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الأربعاء، 10-02-2021 09:39 م

توجيه حكومي صارم لجميع المواطنين بعد ارتفاع الإصابات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعت وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم .
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فيما ارتفعت نسبة الفحوصات الايجابية لفيروس كورونا المستجد من اجمالي الفحوصات التي تم اجراؤها الأربعاء الى 6.28%.

وبحسب الموجز الاعلامي لفيروس كورونا المستجد تم اجراء 29 ألفا و541 فحصا اكتشف من خلالها 1855 اصابة جديدة بالفيروس.

 




 

 


 

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