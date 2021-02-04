توجيه حكومي لكل المواطنين والمقيمين في المملكة

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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سُجلت في الأردن، الخميس، 10 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1294 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 331768، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4354، بعد وفاة 10 مصابين.بدورها دعت الحكومة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم .