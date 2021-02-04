الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

توجيه حكومي لكل المواطنين والمقيمين في المملكة

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الصيني

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدنى مستوى في أسبوعين بفعل قوة الدولار

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي المحيسن والزغاليل

الضمان : زيادة مقدار ونسبة بدل التعطل عن العمل مسـاند 1 معدل لمن لديهم (240) اشتراك فأكثر

ايعاز من وزير التعليم العالي الى جميع الجامعات الأردنية

تطورات عودة الطلبة إلى الجامعات الاردنية

%4.82 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الخميس

الخميس، 04-02-2021 06:50 م

توجيه حكومي لكل المواطنين والمقيمين في المملكة

22021291455958961825


الوكيل الاخباري- مجدي الباطية - سُجلت في الأردن، الخميس، 10 وفيات بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 1294 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 331768، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
اضافة اعلان

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4354، بعد وفاة 10 مصابين.

بدورها دعت الحكومة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملات التوعوية التي أطلقتها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات للوقاية من عدوى كورونا والتسجيل لأخذ المطعوم: #إلكوفيد #حياتناأهم . 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1612454002449

رئيس هيئة الأركان يلتقي السفير الصيني

1202131182954769570016

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

220213184519500057427

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي المحيسن والزغاليل

220211153539106342744

الضمان : زيادة مقدار ونسبة بدل التعطل عن العمل مسـاند 1 معدل لمن لديهم (240) اشتراك فأكثر

22021315545480114734

ايعاز من وزير التعليم العالي الى جميع الجامعات الأردنية

220213171733136943824

تطورات عودة الطلبة إلى الجامعات الاردنية

أخبار متعلقة
620201883125797109930

وزير الصحة: المصابون بعدوى كورونا 8 أضعاف العدد الإجمالي للإصابات المثبتة

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

عبيدات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

q35xKv83YFXXGIlIcy1TyjJnUDdkNcpFvbUe4epp

إجازة الاستخدام الطارئ للقاح الصيني- الإماراتي في المملكة

12021619171715962295

الأردن تعاقد على شراء لقاحات بقيمة 50 مليون دينار

120216132352509072943

المملكة تسجل 21 وفاة و1092 إصابة بكورونا اليوم