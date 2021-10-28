توجيه حكومي للتخفيف على المواطنين

الوكيل الاخباري– وجه نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، البلديات لتقسيط الديون على المواطنين.



وقال كريشان خلال زيارته إلى بلدية المفرق، إنّه "طُلب من رؤساء اللجان البلدية أن يكون هناك تجهيز قبل موسم الشتاء فيما يتعلق بالأودية، والعبّارات، ونظافة الطرق".



وأضاف، أنه تم "تخصيص 125 مركز ايواء في بلديات المحافظات؛ حيث سيكون هناك غرفة عمليات مستدامة لمواجهة فصل الشتاء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية".



وأوعز "بتلبية كافة احتياجات المفرق من عمال وطن وآليات وغيرها"، مبينا أنه تم تثبيت أكثر من ألف عامل وطن يعملون في الميدان.



"دعم المحروقات حق مكتسب للبلديات، وجائحة فيروس كورونا كان لها الأثر في تخفيض النفقات، والعام الحالي سنعوض ما سببته جائحة كورونا" وفقا لكريشان.



وأشار كريشان، إلى أن "موظفي البلديات هم الأكثر تعرضا للظلم؛ حيث نعمل الآن على موضوع صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة".

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