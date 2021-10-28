الخميس 28-10-2021
الوكيل الاخباري

التربية: الحالة الصحية للطلبة الذين تعرضوا لحادث سير جيدة

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

أسعار الذهب الخميس 28/ 10/ 2021

فقدان مبلغ مالي ضخم في عمان

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

بلعاوي لـ الوكيل : من المبكر إعطاء لقاح كورونا للأطفال من عمر 5 إلى 11 عاما

تراجع أسعار النفط عالميا

الخميس، 28-10-2021 10:33 ص

توجيه حكومي للتخفيف على المواطنين

10202125112157438560878


الوكيل الاخباري– وجه نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، البلديات لتقسيط الديون على المواطنين.

وقال كريشان خلال زيارته إلى بلدية المفرق، إنّه "طُلب من رؤساء اللجان البلدية أن يكون هناك تجهيز قبل موسم الشتاء فيما يتعلق بالأودية، والعبّارات، ونظافة الطرق".

وأضاف، أنه تم "تخصيص 125 مركز ايواء في بلديات المحافظات؛ حيث سيكون هناك غرفة عمليات مستدامة لمواجهة فصل الشتاء بالتنسيق مع الأجهزة المعنية".

وأوعز "بتلبية كافة احتياجات المفرق من عمال وطن وآليات وغيرها"، مبينا أنه تم تثبيت أكثر من ألف عامل وطن يعملون في الميدان.

"دعم المحروقات حق مكتسب للبلديات، وجائحة فيروس كورونا كان لها الأثر في تخفيض النفقات، والعام الحالي سنعوض ما سببته جائحة كورونا" وفقا لكريشان.

وأشار كريشان، إلى أن "موظفي البلديات هم الأكثر تعرضا للظلم؛ حيث نعمل الآن على موضوع صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202111133144214941631

المعونة لـ الوكيل: شروط للحصول على معونة شهرية

كهرباء 2

طوقان: إنتاج الكهرباء وتحلية المياه من الطاقة النووية مطلع العقد المقبل

615c01229b74e

نقابة الصيادلة: لا إقبال على مطاعيم الإنفلونزا الموسمية

1635403182814

إعلان الفائزين بمسابقة المحاكمة الصورية الوطنية في القانون الدولي الإنساني

1020212311243960753511

المؤسسة الاستهلاكية المدنية تفتح أبوابها غدا الجمعة

c00d889ac2872099063019b2fc0d3768

ديوان الخدمة المدنية يكرم متقاعديه بمرور 66 عاما على تأسيسه

أخبار متعلقة
92021895054691181949

فيديو مؤثر لعامل وطن في عمان

d

انتقال مديريات من الإدارة المحلية لمبنىً جديد

w

اجتماع يناقش تحديات ومعوقات الاستثمار في المفرق

10202114141949978366781

المفرق : افتتاح مبادرات برنامج رايس في مركز شباب رحاب

9202126135321559124477

اجتماع حكومي عاجل وتحذيرات هامة

w

إطلاق المركز النسائي لبناء القدرات والإنتاج في المفرق