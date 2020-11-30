توجيه عاجل لوزير العمل القطامين

الوكيل الإخباري - أعادت وزارة العمل نهاية الأسبوع الماضي 17 عاملاً أردنياً يعملون بمهنة سائق إلى عملهم في شركة رومانية تعمل في الجنوب.



وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إنه فور وصول الشكوى إلى الوزارة وجه وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين فرق التفتيش إلى متابعة الشكوى المقدمة من السائقين الذين أنهت خدماتهم الشركة.

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وأضاف أن فرق تفتيش الوزارة في محافظة الكرك قامت بزيارة الشركة والاجتماع بإدارتها لبحث موضوع إنهاء خدمات السائقين وتوصلت إلى اتفاق معها بإعادتهم على الفور إلى عملهم ودفع أجورهم طيلة فترة التوقف.



