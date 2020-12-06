توجيه عاجل من وزير التربية بشأن التعليم عن بعد

الوكيل الاخباري -

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وجه وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي الشكر لدائرة الإحصاءات العامة على تبرعها بعدد من الأجهزة اللوحية لتوزيعها على الطلبة المحتاجين في مختلف مديريات التربية والتعليم.وقال النعيمي أن هذا الظرف الوبائي قد اضطرنا للتحول إلى التعليم عن بعد حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلبة ولولا تظافر جهود جميع المؤسسات الوطنية والأفراد لما استطعنا الوصول إلى ما وصلنا إليه.وكانت وزارة التربية قد تسلمت 7500 جهاز لوحي "تابلت" قدمتها دائرة الإحصاءات العامة من الأجهزة التي تستخدمها لتنفيذ كافة التعدادات والدراسات والمسوح إلكترونيا التي تجريها ميدانيا، وذلك بعد ان أقرت واعتمدت التحول الالكتروني الشامل في جمع البيانات والمعلومات الإحصائية بعد نجاح تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ٢٠١٥ إلكترونيا وبكافة مراحله.وقال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور شاهر الشوابكة ان الأجهزة ستستخدم في وزارة التربية والتعليم لغايات دعم عملية التعليم الإلكتروني عن بعد في كافة مديريات التربية التابعة للوزارة في مختلف محافظات المملكة.