الأحد 07-02-2021
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توجيه فوري من وزير التربية والتعليم

الأحد، 07-02-2021 05:03 م

توجيه فوري من وزير التربية والتعليم

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي خلال جولة له الأحد، في عدد من المدارس التابعة للواء الجامعة، أن استمرارية التعليم الوجاهي في مدارسنا تتطلب التزاما منا جميعا بتطبيق البروتوكول الصحي والاشتراطات الصحية، مشيرا إلى أن الأمل معقود على وعي أبنائنا الطلبة وأهاليهم في مساندة معلميهم، لتحقيق هذا الهدف، مؤكدا أن الأردنيين دوما " قدها".
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وأشار إلى أن الطابور الصباحي والحصة الأولى من هذا اليوم تضمنت بث رسائل تعزز قيم الانتماء والولاء لدى أبنائنا الطلبة؛ من وحي مئوية الدولة الأردنية وميلاد قائد البلاد الملك عبدالله الثاني بن الحسين ويوم البيعة والوفاء لقيادتنا الهاشمية، هذه المناسبات التي تتزامن مع عزم الأسرة التربوية تساندها كل فئات مجتمعنا الأردني، على قبول تحدي العودة المدروسة والتدريجية للتعليم الوجاهي.

 




 

 


 

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